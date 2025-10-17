Haberler

Putin ve Trump Macaristan'da Göz Göze Gelecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin içeriği basına kapalı kalacak ve iki liderin diyalogları sürdürme iradeleri ön planda olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya geleceğini belirterek, "Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, Rus tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiğine dikkati çeken Peskov, "Putin'in, Trump'ı Orta Doğu'da elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etmek istediğini" kaydetti.

Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmesinin ardından Rusya'ya yönelik söyleminin değişmesine ilişkin "İki lider, daha önce de en üst düzeyde doğrudan diyaloğun sürdürülmesini reddetmedi, buna ilgi duyduklarını ve hazır olduklarını açıkladı. Elbette görüşmenin içeriği, basına kapalı kalmalı. İki Başkan arasındaki görüşmenin amacı da bu." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de ele alındığını aktaran Peskov, "Rus tarafının, bu konudaki pozisyonu Putin tarafından açıkça aktarıldı." dedi.

"Putin ile Trump, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip"

Peskov, Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "Görüşme, 2 hafta içinde veya biraz daha geç gerçekleşebilir. Görüşmenin ertelenmemesi gerektiği yönünde ortak anlayış var." diye konuştu.

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının, görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele alacaklarını belirten Peskov, "Çok konu var. Müzakere heyetlerinin belirlenmesi gerekiyor. Elbette, iki lider, görüşmenin yapılması için gerekli iradeye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, "Putin-Trump zirvesi neden Macaristan'da yapılacak?" yönündeki soruya, "Bu tür kararların karşılıklı olarak alındığı." yanıtını verdi.

Macaristan'ın, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ancak kendi ulusal çıkarlarını savunduğunu vurgulayan Peskov, Putin ile Trump'ın buna saygı duyduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin barış yoluyla çözümüne açık olduğunu ancak Avrupa'nın Kiev yönetimini çatışmaları sürdürme konusunda kışkırttığını belirtti.

Putin-Trump telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.