Putin ve Trump'ın Temsilcisi Moskova'da Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da görüştü. Görüşmenin gündeminde Ukrayna savaşı yer aldı ve yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff'un başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda görüştüğü bildirildi.

Gündeminin Ukrayna savaşı olduğu görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Moskova ziyaretinde Witkoff'a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Witkoff'un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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