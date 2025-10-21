Putin ve Trump Arasındaki Zirve İçin Tarih Belirsizliği Devam Ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin tarih vermediklerini belirterek, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa ülkelerinin Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya hazırlanmasını eleştiren Peskov, "Avrupalılar barışı desteklemiyor ve barışın tesis edilmesine katkıda bulunmuyorlar. Aksine, mümkün olan her şekilde Kiev rejimini savaşa devam etmeye teşvik ediyorlar." diye konuştu.

Putin ile Trump arasında, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin ertelendiğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor. Hem bizim hem de ABD tarafından yapılan açıklamalarda zirveye ilişkin bir tarih zaten verilmemişti." dedi.

Peskov, tarihi belirsiz bir zirvenin ertelenmesinin de bu nedenle mümkün olmadığını vurguladı.

Avrupalı liderlerin de Budapeşte'deki zirveye katılmasına ilişkin yorum yapmak için henüz erken olduğuna işaret eden Peskov, zirveye ilişkin detayların henüz netleştirilmediğini söyledi.