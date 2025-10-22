Haberler

Putin ve Trump Arasındaki Zirve için Hazırlık Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin hazırlıkların önemine dikkat çekti ve çok sayıda söylentiye karşı açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin çok sayıda söylenti yayıldığını belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ile Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveyi hem Rusya hem de ABD'nin talep ettiğini kaydeden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini belirterek söz konusu yaklaşımla ilgili detayların daha önce Putin dahil, çeşitli yetkililer tarafından açıklandığını söyledi.

Budapeşte'de planlanan zirveye ilişkin duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, zirveye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.