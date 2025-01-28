Putin ve Trump Arasında Olası Görüşme Beklentisi

MOSKOVA, 28 Ocak (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında düzenlenebilecek olası görüşme konusunda Washington'dan herhangi bir işaret gelmediğini söyledi.

Peskov, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık" dedi.

Böyle bir görüşmeye Rusya'nın hazır olduğunu vurgulayan sözcü, ABD'nin de olası görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Peskov, "Görüşme için belirli bir zamana ihtiyaç duyulduğu belli" diye konuştu.

Putin sık sık Moskova'nın Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduğunu vurguluyor.

Putin, cuma günü verdiği söyleşide mevcut ABD başkanı ile "pragmatik" ve "güvene dayalı" ilişkileri olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna krizi konusunda görüşmelere açık olduğunu yineleyen Putin, Kiev'in daha önce görüşmelere getirdiği yasağın söz konusu görüşmelerin meşruiyetini zedeleyeceğini de kaydetti.

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için en kısa sürede Putin'le görüşmek istediğini söylemişti.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu'na video bağlantısıyla katılan Trump, "Bu savaşın sona erdirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ile kısa süre içinde bir araya gelebilmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.