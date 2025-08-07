Putin ve Trump Arasında Görüşme İçin Mutabakat Sağlandı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, "Taraflar, hazırlıklara başladı." dedi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi ihtimalini değerlendirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin tarafından dün kabul edildiğine dikkati çeken Uşakov, görüşmenin yapıcı olduğunu söyledi.

Uşakov, "Her iki tarafın da görüşmenin sonuçlarından memnun kaldığını düşünüyorum. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-ABD ilişkilerinin, son yıllardaki gelişmelerden önemli ölçüde farklı, karşılıklı yarar sağlayan, tamamen farklı bir senaryoya göre inşa edilebileceği bir kez daha vurgulandı." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın bir araya gelme ihtimaline ilişkin Uşakov, "ABD tarafının teklifi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde ikili görüşmenin yani Putin-Trump görüşmesinin yapılması konusunda mutabık kalındı. Taraflar, hazırlıklara başladı. Görüşme yeri üzerinde de mutabık kalındı. Bu, ilerleyen zamanda bildirilecek. Önümüzdeki hafta, Putin ve Trump'ın görüşmesi için bir referans olarak belirlendi ancak hazırlıkların kaç gün süreceğini söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Witkoff'un, Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme yapılması fikrini de dile getirdiğini ancak Rus tarafının bu konuyu yorumsuz bıraktığını aktaran Uşakov, "Öncelikle Trump ile görüşme hazırlıklarına odaklanmayı teklif ediyoruz. Bu görüşmenin başarılı ve üretken olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile dün başkent Moskova'da görüşmüş; Kremlin, Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu açıklamıştı.