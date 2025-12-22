Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ikili ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, St. Petersburg'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı. İki lider, işbirliğini ve stratejik ortaklıklarını geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Tokayev, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi görüşmesinin ardından bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-Kazakistan arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirterek, "Tartışmalı veya karmaşık sorunumuz yok. Ancak yine, ele alabileceğimiz konu çok." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Rusya ile ilişkilerin geliştiğini dile getirerek, "Bu yıl ikili ilişkiler için başarılı geçti. Stratejik ortaklık ve ittifak çerçevesindeki işbirliği önceliğimizdir. Stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik işbirliği ve çalışmalarımız, halklarımızın temel çıkarlarıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

