Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile stratejik ortaklığı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve uluslararası konuları ele aldı. Ticaretin %17 arttığı belirtilirken, enerji ve askeri işbirlikleri üzerinde duruldu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Subianto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Rusya ile Endonezya arasındaki ilişkilere değinerek, "Ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Bu yılın ilk 9 ayında ikili ticaret hacmi yüzde 17 arttı. Nükleer enerji üretimi dahil enerji alanında büyük potansiyel var." dedi.

Endonezya ile askeri teknik alanında da işbirliğini sürdürdüklerini dile getiren Putin, iki ülkenin tarım alanında ortak projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Putin, Endonezya'nın BRICS'e üye olduğuna dikkati çekerek, "(Endonezya'nın) Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Bundan memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Endonezya ile Rusya arasında birçok konuda diyalog sürüyor"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da Rusya ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Endonezya ile Rusya arasında birçok konuda diyalog sürüyor." şeklinde konuştu.

Çok sayıda Rus heyetinin son aylarda başkent Cakarta'yı ziyaret ettiğini vurgulayan Subianto, Putin'i Endonezya'ya davet etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
