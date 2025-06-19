Putin ve Subianto'dan Stratejik Ortaklık Anlaşması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda iki ülke arasında stratejik ortaklık bildirisini kabul etti. Siyasi, ekonomik ve ticari işbirliği konuları ele alındı ve bir dizi anlaşma imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasında stratejik ortaklık bildirisini kabul etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Subianto, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Endonezya arasında siyaset, ekonomi, ticaret alanlarındaki işbirliği, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmelerin ardından Putin ile Subianto, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar için düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende, eğitim, bilim, ulaşım, iletişim ve yatırım alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. İki lider ayrıca, Rusya ile Endonezya arasında stratejik ortaklık bildirisini kabul etti.

Putin ile Subianto, imza töreninde basına açıklamalarda bulundu.

"Ülkelerimiz, Asya Pasifik bölgesinin barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmasını savunuyor"

Endonezya'nın Asya Pasifik bölgesinde Rusya için kilit ortak olduğunu belirten Putin, ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi. Putin, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 2,5 artarak 4 milyar 300 milyon dolara ulaştı, bu yılın ilk dört ayında ise yüzde 40 arttı." dedi.

Başkan Putin, Endonezya'nın BRICS üyesi olmasından memnuniyet duyduklarını ve bunun BRICS'in önemini artırdığını dile getirdi.

Subianto ile iki ülke arasında stratejik ortaklık bildirisini kabul ettiklerine dikkati çeken Putin, bu bildirinin ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişimini sağlayacağını vurguladı.

Rus enerji şirketlerinin Endonezya'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Putin, Endonezya ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında en kısa zamanda serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağı umudunu paylaştı.

Putin, "Endonezyalı ortaklarla barışçıl nükleer enerji sektöründe işbirliğine açığız. Burada nükleer teknolojilerinin tıp ve tarım alanlarında kullanılması ve nükleer alanda uzmanların eğitilmesine ilişkin ortak projeler söz konusu. Ayrıca, uzay, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında da işbirliği yapmaktan yanayız." ifadelerini kullandı.

Subianto ile görüşmede uluslararası konuları da ele aldıklarını kaydeden Putin, "Birçok konuda yaklaşımlarımız örtüşüyor veya birbirine yakın. Ülkelerimiz, uluslararası hukukun üstünlüğü, egemenlik ilkelerini, Asya Pasifik bölgesinin barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmasını savunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası platformlarda çalışmalarımızı koordine ediyoruz." diye konuştu.

"Her devletin egemenliğini destekliyoruz"

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da Rusya'nın önemli stratejik ortak ve dost ülke olduğunu, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendiğini belirtti.

Rusya ile birçok uluslararası konularda benzer pozisyona sahip olduklarını söyleyen Subianto, ?"Her devletin egemenliğini destekliyor, sorunların her zaman barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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