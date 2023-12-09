Üye Girişi
Haberler

Putin ve Sisi, Gazze'de ateşkes için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, siyasi ve insani krizin yaşandığı Filistin ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, siyasi ve insani krizin yaşandığı Filistin ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Gazze halkına insani yardımların mümkün olduğu kadar çok miktarda ulaştırılmasının önemine işaret eden Sisi, Mısır'ın sivillerin korunması için ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını aktardı.

Sisi ve Putin, Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaların ciddi şekilde sürdürülmesi ve uluslararası topluma bu konudaki sorumluluğunun hatırlatılması konusunda mutabık kaldı.

ABD'nin Gazze'de ateşkes talebini veto etmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, cuma günü düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu.

Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Vladimir Putin Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title