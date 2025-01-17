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Putin ve Pezeşkiyan, Moskova'da Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Putin ve Pezeşkiyan, Moskova'da Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da yaptıkları görüşmede kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştireceği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesi başladı.

Putin ile Pezeşkiyan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan'ın Rusya'ya ziyaretinin özel önem taşıdığını belirten Putin, görüşme esnasında Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklarını söyledi.

Putin, "Bu anlaşma üzerinde uzun zaman çalıştık. Çalışmaların sona ermesinden memnunum. Bu, önemli çünkü tüm alanlardaki işbirliğine ivme kazandıracak. Bunun ticari ve ekonomik bağların gelişimine katkıda bulunacağından eminim." dedi.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişiminden memnun olduklarını dile getiren Putin, "İkili ticaret hacmi, 2024'ün ilk 10 ayında yüzde 15,5 arttı." ifadesini kullandı.

Putin, Pezeşkiyan ile görüşmesinde uluslararası ve bölgesel konular ile ikili ilişkileri ele alacakları bilgisini paylaştı.

"Rusya ile anlaşma ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracak"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Rusya ile ilişkilerin kapsamlı stratejik seviyede olduğunu belirterek "Temaslarımızı güçlü şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Rusya ile imzalayacakları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ikili ilişkilerin tüm alanlarını kapsadığını kaydeden Pezeşkiyan, "Bu, ikili ilişkilerin gelişimine büyük ivme kazandıracak ve ileriye dönük sağlam temel oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'ya ziyaret öncesi Rusya ile sağlanan bazı anlaşmaları incelediklerini dile getiren Pezeşkiyan, "Bunlarda bazı hatalar ve gecikmeler var. Bunları ortadan kaldırmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki sorunların ancak bölge ülkeleri arasındaki anlaşmalar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirterek "Bölgemizde dış güçlerin bulunmasının, durumu kötüleştireceğini ve istikrarsızlaştıracağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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