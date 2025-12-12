Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Aşkabat'ta yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini değerlendirdi. İki lider, ikili ticaretin arttığını ve ortak projelere devam ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya-İran arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz gelişiyor. İkili ticaret hacmi geçen yıl yüzde 13, bu yılın 9 ayında ise yüzde 8 arttı." ifadesini kullandı.

Putin, İran ile Buşehr Nükleer Santrali ve "Kuzey-Güney" koridoru dahil çeşitli alanlarda ortak projeler hayata geçirdiklerini, doğal gaz, elektrik ve tarım alanlarında işbirliğini geliştirdiklerini dile getirdi.

İran'ın nükleer programı dahil uluslararası konularda etkileşim halinde olduklarını belirten Putin, "İran'ı Birleşmiş Milletler'de destekliyoruz. Dışişleri bakanlarımız sürekli temas halinde." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Rusya ile imzaladıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Uluslararası arenada siyasi duruşumuza destek vermenizden dolayı minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
