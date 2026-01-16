Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgedeki gerginliği görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki gerginlik ve İran'ın durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundular. İki lider, sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceği konusunda ortak bir anlayış sergiledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki gerginliği telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, İran'a ilişkin ve bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede, Pezeşkiyan'ın, ülkesindeki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimler hakkında Putin'e bilgi verdiği aktarıldı.

Rusya ile İran'ın, Tahran'a ilişkin konularda ve bölgedeki gerilimin azaltılması hususunda sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde tutarlı bir yaklaşım sergilediği bildirildi.

Putin ile Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu ele almıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı