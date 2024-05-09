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Putin ve Paşinyan, bölgesel güvenlik konularını ele aldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği de ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ??????Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti." ifadesini kullandı.

Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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