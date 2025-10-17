Haberler

Putin ve Orban, Trump ile Zirve İçin Hazırlık Yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirveyi Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. İki lider, Budapeşte'de bir araya gelmek için gerekli hazırlıklara dair görüş alışverişinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı zirveyi Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Orban, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin, Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesi hakkında Orban'a bilgi verdi.

Putin, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesini göz önünde bulundurarak, Amerikan temsilcileriyle yapılacak temaslarda, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik yolların bulunması bağlamında atılacak adımlara ilişkin bir algoritmanın ele alınması beklendiğini" aktardı.

Orban da Budapeşte'de Rus-Amerikan zirvesinin düzenlenmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Putin-Trump telefon görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump, dün 8. kez telefon görüşmesi yapmıştı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna kriziyle ilgili konular ele alınmıştı.

İki lider, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelme ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

