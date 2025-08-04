Putin ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Kremlin, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Suriye ve İran dahil Orta Doğu'daki durum ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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