Haberler

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu ele aldı. Görüşmede bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için siyasi ve diplomatik adımların artırılması gerektiği vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede Putin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımı dile getirdi.

Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Putin ile Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri 07.30 saniyede tükendi

Fenerbahçe taraftarından eşi benzeri görülmemiş hareket
'Soluma at' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı

"Soluma at" diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti