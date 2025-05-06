Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu ve Tarih Tahrifi Üzerine Görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı, ayrıca İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin tarih tahrifine karşı kararlılıklarını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da ve ikili ilişkilerdeki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.
Putin ve Netanyahu'nun görüşmede, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili "tarihi tahrif" girişimlerine karşı koyma konusundaki kararlılıklarını dile getirdikleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Kızıl Ordu'nun ve tüm Sovyet halkının Nazizm'in yenilgisindeki belirleyici rolünün vurgulandığı ifade edilerek, "Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya'da hem de 9 Mayıs'ın resmi tatil olduğu İsrail'de kutsal şekilde onurlandırılıyor." ifadesi yer aldı.