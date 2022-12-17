Putin ve Modi Telefon Görüşmesinde Rusya-Hindistan İşbirliğini Ele Aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Xinhua arşivinden bir fotoğrafı.

Putin ve Modi, yüksek seviyedeki ikili işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MOSKOVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yatırım, enerji, tarım, ulaşım ve lojistik alanlarında karşılıklı faydalı işbirliği olanaklarını ele aldığını bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Modi'nin "Rusya-Hindistan imtiyazlı stratejik ortaklığı temelinde gelişen yüksek seviyedeki ikili işbirliğinden duydukları memnuniyeti" ifade ettikleri belirtildi.

İki liderin, G20 ve Shanghai İşbirliği Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası platformlarda yakın koordinasyonu sürdürmenin önemine de dikkat çektiği belirtildi.

Putin, Modi'nin talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna ile ilgili politikası hakkında bilgi verdi.

Modi'nin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı, Ukrayna kriziyle ilgili tek yol olarak gördüğü diyalog ve diplomasi çağrısını yineledi.