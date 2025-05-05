Putin ve Modi Telefon Görüşmesi Yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle taziyelerini iletti.

Stratejik nitelikteki Rusya-Hindistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, söz konusu ilişkilerin dış etkilere dirençli şekilde her alanda ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

Modi, "geleneksel yıllık ikili zirve" için Putin'i Hindistan'a davet ederken, Putin de bu daveti kabul etti.