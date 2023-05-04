Putin ve Maduro, Kremlin'e İHA saldırı girişimini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Maduro arasındaki telefon görüşmesi Venezuela tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti.

"Ukrayna'nın Kremlin'i insansız hava araçlarıyla vurma girişimini" şiddetle kınayan Maduro, Rusya ile dayanışmasını ve desteğini dile getirdi.

Görüşmede ticaret, ekonomi, enerji ve beşeri alanlarda ortak projelerin uygulanması dahil Rusya-Venezuela stratejik ortaklığının daha da geliştirilmesine ilişkin güncel konular da ele alındı ve iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi kararlaştırıldı.