Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

MOSKOVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede ikili işbirliği ve Venezuela'nın mevcut durumu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Kasım 2025'te yürürlüğe giren stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde dostane ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Putin ve Maduro'nun ticaret, ekonomi, enerji, finans, kültür ve insani yardım gibi alanlardaki ortak projelerin istikrarlı şekilde hayata geçirilmesine yönelik karşılıklı taahhütlerini yinelediği bildirildi.

Açıklamada Putin'in, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve artan dış baskılar karşısında Maduro hükümetinin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini koruma politikasına desteğini yinelediği de ifade edildi.

Putin ve Maduro, 7 Mayıs'ta Moskova'daki ikili görüşmelerin ardından stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmada her iki ülkenin kilit öneme sahip tüm sektörlerde ikili işbirliğini derinleştirmesi hedefleniyor.