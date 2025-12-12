Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde ticaret, ekonomi, enerji ve kültür gibi alanlarda ortak projeler üzerinde konuştular. İki lider, stratejik ortaklık anlaşmasını ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

MOSKOVA, 12 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede ikili işbirliği ve Venezuela'nın mevcut durumu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Kasım 2025'te yürürlüğe giren stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde dostane ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.

Putin ve Maduro'nun ticaret, ekonomi, enerji, finans, kültür ve insani yardım gibi alanlardaki ortak projelerin istikrarlı şekilde hayata geçirilmesine yönelik karşılıklı taahhütlerini yinelediği bildirildi.

Açıklamada Putin'in, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve artan dış baskılar karşısında Maduro hükümetinin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini koruma politikasına desteğini yinelediği de ifade edildi.

Putin ve Maduro, 7 Mayıs'ta Moskova'daki ikili görüşmelerin ardından stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmada her iki ülkenin kilit öneme sahip tüm sektörlerde ikili işbirliğini derinleştirmesi hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
title