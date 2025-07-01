Putin ve Macron, Orta Doğu Gerginliğini ve Ukrayna Durumunu Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna'daki durumu ele alarak, barışın korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik sorumluluklarını vurguladılar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gerilimi ve Ukrayna'daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Macron, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki durum bağlamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin, Rusya ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olduklarına dikkati çektikleri görüşmede, iki ülkenin Orta Doğu dahil barışın korunması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konularında özel sorumluluğa sahip oldukları kaydedildi.

İran'ın barışçıl nükleer enerji geliştirme konusundaki meşru hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği dahil "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması" kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin de önemli olduğu belirtildi.

Putin ve Macron'un, Orta Doğu'daki diğer çatışmaların da yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdikleri görüşmede, iki liderin temaslara devam etme kararı aldıkları kaydedildi.

Ukrayna'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, Putin, çatışmaların Batılı ülkelerin politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu ve Ukrayna'ya çeşitli modern silahlar sağlayarak çatışmaları uzatma politikasının güdüldüğünü vurguladı.

Görüşmede, Putin'in barışçıl bir çözümle, bunun kapsamlı ve uzun vadeli olması gerektiği beklentisini dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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