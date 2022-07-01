Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, küresel gıda piyasasındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile küresel gıda piyasasındaki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ele alındığı görüşmede Modi'ye Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi vererek, "Kiev yönetimi ile Batı ülkelerinin krizin gerginleştirilmesine ve siyasi, diplomatik çözüme ilişkin girişimleri baltalama yönünde tehlikeli ve kışkırtıcı siyaset izlediğini" vurguladı.

Küresel gıda pazarındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Putin, "bazı ülkelerin, gıda ürünleri serbest piyasasında yaptığı sistematik hatalara ve söz konusu unsurların enerji piyasasını da olumsuz yönde etkilediğine" dikkati çekti.

Rusya-Hindistan ilişkilerini de görüşen Putin ve Modi, iki ülke arasındaki temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.