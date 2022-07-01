Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, küresel gıda piyasasındaki durumu görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, küresel gıda piyasasındaki durumu görüştü

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, küresel gıda piyasasındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile küresel gıda piyasasındaki durumu telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile küresel gıda piyasasındaki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Modi ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ele alındığı görüşmede Modi'ye Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi vererek, "Kiev yönetimi ile Batı ülkelerinin krizin gerginleştirilmesine ve siyasi, diplomatik çözüme ilişkin girişimleri baltalama yönünde tehlikeli ve kışkırtıcı siyaset izlediğini" vurguladı.

Küresel gıda pazarındaki durumun da ele alındığı görüşmede, Putin, "bazı ülkelerin, gıda ürünleri serbest piyasasında yaptığı sistematik hatalara ve söz konusu unsurların enerji piyasasını da olumsuz yönde etkilediğine" dikkati çekti.

Rusya-Hindistan ilişkilerini de görüşen Putin ve Modi, iki ülke arasındaki temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Vladimir Putin Rusya India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title