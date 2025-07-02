Putin ve Caparov, İki Ülke Arasındaki İlişkileri Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Caparov ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ve Kırgızistan arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Kırgızistan ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 11, bu yılın ilk dört ayında ise yüzde 17 arttı. Bu alanda gerekli sonuçlara ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan'da çok sayıda Rus şirketin faaliyet gösterdiğini dile getiren Putin, Rusya'nın, Kırgızistan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunun altını çizdi.

Putin, Kırgızistan ile çeşitli alanlarda projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ve bunların Kırgızistan ekonomisinin gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

"Ülkelerimiz arasında siyasi anlaşmazlık veya çelişki yok"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov da Rusya ile ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı anlayış ve güven mevcut, siyasi anlaşmazlık veya çelişki yok." dedi.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi toplantısının kasımda Kırgızistan'da düzenleneceğine dikkati çeken Caparov, Putin'i bu toplantı için Kırgızistan'a beklediklerini dile getirdi.