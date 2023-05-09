Putin ve Caparov Askeri İşbirliğini Artırma Konusunda Mutabakata Vardı

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, askeri ve askeri teknik işbirliğini derinleştirmeye karar verdiklerini duyurdu.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, askeri ve askeri teknik işbirliğini derinleştirmeye karar verdiklerini duyurdu.

Pazartesi günü yayımlanan ortak yazılı açıklamada, "Dış meydan okuma ve tehditlere karşı ortak eylem planı bağlamında, Orta Asya bölgesinde güvenliğin sağlanmasına yönelik konuları görüşen devlet başkanları, askeri ve askeri teknik işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını teyit etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre liderler, Kırgızistan'ın egemenliğinin korunması ve terörle mücadele yolunda Kırgızistan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Kırgızistan'da yer alan Rus askeri tesislerinin geliştirilmesinin önemi üzerinde mutabakata vardı.

Tarafların ticari ve ekonomik işbirliğine de önem atfettiğini belirten açıklamada söz konusu işbirliğinin sanayi, yakıt ve enerji sektörlerinin yanı sıra tarım, lojistik ve altyapı sektörlerinde ortak projelerin uygulanmasıyla gelişeceği ifade edildi.

Caparov, Salı günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Günü askeri geçit törenine de katılacak.