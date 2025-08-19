Putin ve Bin Selman, Enerji Piyasası Üzerine Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeyi ve enerji piyasasındaki durumu ele aldı. İki lider, enerji istikrarının sağlanması için OPEC+ çerçevesinde işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi ve enerji piyasasındaki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, telefonda Bin Selman ile görüştü.

Putin, görüşmede Trump'la Alaska'da gerçekleştirdiği temas hakkında bilgi verdi.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
