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Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Putin ve Bennett, Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki durumun ele alındığı aktarıldı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Bennett'in, Putin'e bazı öneriler sunduğu aktarılarak, "Bennett, bir dizi yabancı ülkenin liderleriyle temaslarını dikkate alarak Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakere süreci hakkında bazı öneriler dile getirdi. Putin, müzakerelere ve Donbass'ı korumaya yönelik özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin bilgiler aktardı" denildi.

Açıklamada ayrıca, Putin'in İsrail'de dün bıçaklı saldırıda 4 kişinin ölümüyle ilgili İsrail Başbakanı Bennett'e taziyelerini ilettiği de aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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