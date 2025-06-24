Putin ve Bahreyn Kralı, Orta Doğu'da Barış ve İstikrar İçin Görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele aldı ve bölgede barış ile istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın 2025'te Moskova'da düzenleyeceği Rus-Arap Zirvesi'nin önemi üzerine de konuştular.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife ile telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Bahreyn Kralı Al Halife ile telefonda görüştü.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki taraf da bölgede barış ve istikrarın en kısa zamanda sağlanmasından yana olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, Rusya'nın Ekim 2025'te başkent Moskova'da ilk Rus-Arap Zirvesi'ni düzenleme yönündeki girişiminin önemine vurgu yapıldı.

Putin ve Al Halife, Rusya ve Bahreyn arasında ekonomi, ticaret, finans ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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