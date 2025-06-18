Putin ve BAE Lideri, İsrail-İran Gerilimini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla bölgede artan gerilimi telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan, Orta Doğu'da artan gerilim bağlamında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarafların İran ile İsrail arasında giderek tırmanan gerilimden ötürü derin endişelerini dile getirdiği görüşmede, gelişmelerin tüm bölge için olumsuz sonuçlara yol açtığı kaydedildi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili konuların çözülmesi amacıyla çatışmaların hızla durdurulmasının vurgulandığı görüşmede, siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiği belirtildi.

Görüşmede Putin, çatışmanın tarafları arasında diyaloğu teşvik etmek için arabuluculuk konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu aktardı.