Putin ve BAE Devlet Başkanı İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden bin Zayid ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Rusya ile BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, BAE ile ilişkilere önem verdiklerini belirterek "BAE bizim için dost ülke. En üst siyasi düzeyde temaslarımız sürüyor. Ekonomi, ticaret ve yatırım gibi alanlarda da ilişkilerimiz gelişiyor. Karşılıklı yatırım hacmi artıyor. Rusya'nın BAE'ye yatırımları, BAE'nin Rusya'ya yaptığı yatırımlardan neredeyse iki kat daha fazla." değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki durum ve uluslararası güvenlik hakkında görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydeden Putin, BAE ile Birleşmiş Milletler (BM) ve BRICS gibi uluslararası platformlarda etkileşimi sürdürdüklerini kaydetti.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid de Rusya ile ilişkilerin son yıllarda hız kazandığını vurgulayarak "İkili ticaret hacmi 11 milyar 500 milyon dolara ulaştı. BAE ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri arasında ticaret hacmi de 30 milyar dolara ulaştı. Bu rakamların önümüzdeki 5 yıl içinde ikiye katlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.