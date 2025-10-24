Haberler

Putin ve Aliyev'den Bölgesel İşbirliği Görüşmesi

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ticaret, enerji ve ulaştırma alanındaki işbirliklerini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bölgesel işbirliği ve karşılıklı ticaret hakkında görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesine yönelik atılacak adımların ele alındığı görüşmede, enerji, ulaştırma ve lojistik alanlarındaki ortak projelerin uygulanması da istişare edildi.

Bölgesel işbirliğine dair güncel konuların müzakere edildiği görüşmede, uluslararası gelişmelere dair de değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
