Putin ve ABD Özel Temsilcisi Witkoff Barış Görüşmesi İçin Moskova'da Buluşuyor

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova'da bugün bir araya gelecek. Beyaz Saray, görüşme öncesi Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya varılması konusunda "son derece iyimser" olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da toplantıya katılması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner'ın ile bugün Moskova'da bir görüşme gerçekleştirecek. Moskova'daki zirve, Ukraynalı ve Amerikalı yetkililer arasında ABD'nin Florida eyaletinde dün ve önceki gün yapılan görüşmelerinin ardından geliyor. Florida'da yapılan görüşmelerde, Washington'ın hazırladığı ilk barış planı taslağının üzerinde değişiklikler yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu temasları "yapıcı" olarak nitelese de "hala çözülmesi gereken zor başlıklar" olduğunu söyledi.

Florida'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmede, Witkoff, Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio temsil etmişti. Rubio, görüşmeleri "yararlı ve yapıcı" olarak nitelese de "önümüzde hala yapılacak çok iş var" değerlendirmesinde bulundu.

Zirve saatler içinde başlayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Witkoff görüşmesinin bugün öğleden sonra saatler içinde başlayacağını duyurdu. Rusya medyasında yer alan bıilgilere göre görüşmenin saat 17.00'dan sonra başlaması öngörülüyor. Peskov, zirvenin ana gündeminin, Florida'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde ele alınan başlıklar olacağını söyledi. Peskov, "Donald Trump ve ekibinin çabalarını yüksek değerliyoruz; güvenlik sorunlarımızı gelecek kuşakları kapsayacak şekilde çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova'ya henüz ulaşan Witkoff, seyahati öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenski ve Ukrayna'nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile de görüştü.

Toprak tavizleri konusu en zor başlık

Paris'te dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Zelenski, Ukrayna'nın önceliğinin "egemenliğin korunması ve güçlü güvenlik garantileri" olduğunu vurguladı. Zelenski, barış planındaki "en zor meselenin toprak konusu" olduğunu belirterek, Kremlin'in doğuda Ukrayna kontrolündeki bölgelerin devrini ısrarla talep ettiğini söyledi. Kiev ise bunu kesin bir dille reddediyor. Zelenski-Macron toplantısına da birçok Avrupalı lider çevrim içi bağlandı.

Geçen ay basına sızan ilk taslak, Kiev ve Avrupa başkentlerinde tepki çekmişti. Plan, Rusya'nın taleplerine yakın olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş; dondurulmuş Rus varlıklarının nasıl kullanılacağına ve Ukrayna'nın Avrupa pazarlarına erişimine dair hükümler de tartışma yaratmıştı. Macron, şu anda "ortada tamamlanmış bir barış planı olmadığını" belirterek, her türlü metnin Ukrayna ve Avrupa'nın katkısıyla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Fransız lider, toprak konusunda son sözün "ancak Zelenski'ye ait" olduğunu da savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada ABD'nin taslak barış planının "önemli ölçüde iyileştirildiğini" söyleyerek, "Oldukça iyimseriz ve bu savaşın artık sona ermesini umuyoruz" dedi.

Putin geçen hafta ABD'nin sunduğu taslak barış planını gördüğünü ve bunun "gelecekteki bir anlaşmanın temeli" olabileceğini açıklamıştı. Ancak Kiev ve Avrupa'nın bazı maddelerde değişiklik yapma girişimlerinin ardından Kremlin'in plana yaklaşımı belirsizleşti.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, bu haftanın Ukrayna açısından "kritik" olabileceğini ancak Moskova'nın yalnızca "kendi kazanımlarını artıracak tekliflerle ilgilendiğini" söyledi. Kallas, "Baskının daha zayıf tarafa yönelmesi ve Ukrayna'nın teslimiyete zorlanması kimsenin çıkarına değil" dedi.

Toprak konusunun yanı sıra Ukrayna'nın güvenliği de en büyük anlaşmazlık başlıklarından biri. Kiev ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'nın yeniden saldırıya uğramasını önleyecek NATO benzeri güvenlik garantileri talep ediyor. Ancak Rusya buna kesin olarak karşı çıkarken, Trump da Ukrayna'nın NATO üyeliğine kapıyı kapatmış durumda.