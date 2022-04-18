Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Putin ve Abbas telefonda Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Abbas ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Filistin meselesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artması bağlamında Orta Doğu meselesinin çözümü istişare edildi. Bunun Filistin ve İsrail arasındaki geniş çaplı çatışmalara dönüşmeyeceği umudu paylaşıldı. Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde, Filistin ve İsrail arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı."

Açıklamada, Putin'in Abbas'a Ukrayna ile yürüttükleri müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtildi.

İkili ilişkilerin de görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Putin'in, Filistin halkının ramazan ayını kutladığı aktarıldı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Filistin, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title