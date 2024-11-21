Putin: Uzun Menzilli Silahların Kullanımı Küresel Çatışmayı Tırmandırıyor

(MOSKOVA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli silahların Rusya'ya karşı kullanılmasının, bunların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün olmadığını ifade etti. Putin, bu saldırılardan sonra Ukrayna'daki çatışmanın "küresel bir boyut kazandığını" söyledi. Putin, çatışmayı tırmandıracak adımlara Rusya'nın aynen karşılık vereceğini belirtti. Rusya'nın ABD'nin 2019 yılında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesiyle hata yaptığını belirten Putin, Washington'un dünyayı küresel bir çatışmaya sürüklediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki son durumla ilgili ve Batı menşeli uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanılmasına ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Putin, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk bölgesindeki hedeflere uzun menzilli altı ATACMS füzesiyle, 21 Kasım'da ise Kursk'a uzun menzilli Storm Shadow sistemleriyle saldırı düzenlediğini belirtti. Ancak, hava savunma sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü, can kaybı veya ciddi bir yıkım yaşanmadığını vurguladı.

Putin, uzun menzilli silahların Rusya'ya karşı kullanılmasının, bunların üretildiği ülkelerin uzmanları olmadan mümkün olmadığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı, bu saldırılardan sonra Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir boyut kazandığını söyledi. Ancak, uzun menzilli silahların kullanımının Moskova'nın "özel operasyon" olarak adlandırdığı savaşın seyrini etkilemeyeceğini söyledi.

Putin ayrıca, Rus birliklerinin çatışma hattı boyunca başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Rusya'nın bugün Ukrayna'daki Dnipro bölgesinde roket teknolojisi de üreten Yuzhmaş tesisine balistik bir füze ile nükleer olmayan hipersonik mühimmat kullanarak "başarılı bir saldırı" düzenlediğini belirtti.

"Küresel güvenlik sisteminin yıkılmasından ABD sorumludur"

Uluslararası güvenlik sisteminin 2019 yılında ABD'nin tek taraflı olarak Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesiyle zarar gördüğünü vurgulayan Putin, Washington'un dünyayı küresel bir çatışmaya sürüklediğini savundu.

Putin, çatışmayı tırmandıracak adımlar karşısında Rusya'nın kararlı bir şekilde ve aynen karşılık vereceğinden şüphe edilmemesi gerektiğini söyledi. Sorunların barışçıl yollarla çözümünden yana olduklarını ancak her türlü senaryoya da hazır olduklarını ifade etti.

"Rus yapımı orta menzilli Oreşnik füze sistemi modern hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor"

Putin, Rusya menşeli yeni orta menzilli füze sistemi "Oreşnik"in başarılı bir şekilde test edildiğini ve bu füzenin, mevcut modern hava savunma sistemleri tarafından engellenemediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı, "Oreşnik" füzelerinin saniyede iki buçuk ila üç kilometre hızla hedefleri vurduğunu belirtti.

Vladimir Putin, Oreşnik füze sisteminin, "NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı agresif eylemlerine yanıt olarak" testlerinin savaş koşullarında gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca Rusya'nın "Ukrayna'da ve diğer dost ülkelerde" yaşayan sivillere, olası saldırı bölgelerini önceden terk etmeleri için çağrıda bulunacağının altını çizdi.