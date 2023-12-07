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Putin, Umman Veliaht Prensi ile Moskova'da görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Veliaht Prensi Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Zey Yezin bin Heysem Al Said ile Moskova'da bir araya geldi. Putin, görüşmede Rusya ile Umman arasındaki ilişkileri ve işbirliği alanlarını ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Veliaht Prensi Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Zey Yezin bin Heysem Al Said ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Said??????? arasındaki görüşme Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" yatırım forumu kapsamında gerçekleşti.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile Umman arasındaki ilişkilere değinerek, "İkili ticaret hacmi küçük ama gelişiyor, bu yılın ilk 9 ayında arttı." dedi.

Umman'ın lojistik projelere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Moskova'da yapacağı görüşmede "Kuzey-Güney" ulaşım koridoru ile ilgili konuları ele alacağını dile getirdi.

Putin, "İşletmelerimiz enerji sektöründeki çalışmalara ilgi gösteriyor. Doğrudan uçuşlar başlatıldı. Turizm de ilgi çeken alanlardan biri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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