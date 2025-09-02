Putin: Ukrayna'nın Güvenliği İçin Uzlaşı Fırsatı Var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çatışmanın sona ermesi durumunda Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çeşitli seçenekler var. Alaska'daki görüşmemizin konusu da buydu ve bence burada uzlaşıya varmak için bir fırsat var." dedi.

Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına uzun süre karşılık vermediklerini belirterek, "Özellikle de kış döneminde bizim enerji tesislerimize saldırılarına sabrettik ancak sonrasında ciddi bir şekilde karşılık vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kabul edilemez bulduklarını belirterek, " Ukrayna'nın güvenliğini nasıl sağlayacağı doğal olarak kendi kararıdır. Ancak bu güvenlik, diğer ülkelerin, özellikle de Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamaz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'la Alaska'da yaptığı görüşmede Ukrayna için güvenlik garantisi konusunun gündeme geldiğini anlatan Putin, "Çatışmanın sona ermesi durumunda Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çeşitli seçenekler var. Alaska'daki görüşmemizin konusu da buydu ve bence burada uzlaşıya varmak için bir fırsat var." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıkları, bu durumun NATO üyeliği gibi Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planlamadığını ve asla planlamayacağını vurgulayan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırgan planlarına dair iddiaların tamamen saçmalık olduğunu ve kesinlikle hiçbir dayanağı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin ise "Amerikalı ortaklarımızla Zaporijya Nükleer Santrali'nde de işbirliği yapabiliriz. Bu konuları onlarla da dolaylı yoldan görüştük. Bu arada aynı şey Ukrayna tarafı için de geçerli." dedi.

Slovakya enerjide işbirliğini geliştirmek istiyor

Fico da Rusya'nın Slovakya'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynadığına işaret ederek, "Enerji sektöründe daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz. Rus doğal gazı ve petrol tedariki ile ilgileniyoruz. Diğer alanlarda da işbirliğine ilgi duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonunun 2027'den itibaren Rusya'dan enerji sevkiyatını durdurma kararı aldığını anımsatan Fico, "Bu karara karşı oy kullanacağız. Yasağın devreye alınacağı tarihe kadar çok şey değişebilir ve bu karar Avrupa ülkelerine büyük zararlar verebilir." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını belirten Fico, "Bu benim nihai kararımdır ancak Avrupa Birliği (AB) üyeliği söz konusu olduğunda Ukrayna ile işbirliğine hazırız." dedi.

Fico, Putin'in bir mesajı varsa AB'deki liderlere gerekirse bunu iletebileceğini sözlerine ekledi.