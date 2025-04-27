Putin, Ukrayna ile Müzakere İçin Hazır Olduklarını Açıkladı

MOSKOVA, 27 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna ile ön koşulsuz olarak müzakerede bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere herhangi bir ön koşul olmaksızın yeniden başlamaya hazır olduğunu yineledi" dedi. Peskov, Putin'in bunu sık sık dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov cuma günü yaptığı açıklamada Putin ve Witkoff'un Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede Rusya-Ukrayna arasında doğrudan görüşme yapılma olasılığını ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmelerin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline odaklandığını belirten Uşakov, toplantının hem Ukrayna meselesi hem de diğer uluslararası konularda Rusya ve ABD'nin pozisyonlarını daha uyumlu hale getirmesine yardımcı olduğunu söyledi.