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Putin, Ukrayna ile İstanbul'daki Görüşmelere Katılmayacak

Putin, Ukrayna ile İstanbul'daki Görüşmelere Katılmayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yapılacak Ukrayna görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Rus heyete Vladimir Medinsky başkanlık edecek ve müzakerelerde teknik ile siyasi konular ele alınacak.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile İstanbul'da yapılacak görüşmelere katılmayacak. Rus heyete Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık edecek.

Heyete Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de yer alıyor.

Rus lider ayrıca Ukrayna ile müzakerelerde görev alacak uzmanların kimlerden oluşacağını da belirledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Yury Ushakov'un açıklamasına göre, Moskova ve Kiev arasında 2022 baharında yapılan ancak dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önerisiyle kesilen görüşmeler 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Rus heyeti İstanbul'da hem teknik hem de siyasi konuları ele almayı planlıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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