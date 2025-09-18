Haberler

Putin, Ukrayna'daki 700 Binden Fazla Rus Askerini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu ve bu askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilebileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti.

Görüşmede, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değinen Putin, "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.