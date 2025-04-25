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Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmenin içeriği hakkında ayrıntı verilmedi, ancak daha önce Ukrayna meselesi üzerine konuşulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Witkoff, Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildi.

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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