Putin, Trump'a Ukrayna'nın Zafer Günü Etkinliklerine Katılanları Tehdit Etti

Putin, Trump'a Ukrayna'nın Zafer Günü Etkinliklerine Katılanları Tehdit Etti
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Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılanları doğrudan tehdit ettiğini açıkladı. İki liderin 2. Dünya Savaşı ile ilgili değerlendirmeleri ve askeri kardeşliği de konuştuğu belirtildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söylediğini belirtti.

Uşakov, Putin ile Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin ile Trump'ın 2. Dünya Savaşı'nı ele aldıklarını bildiren Uşakov, şunları kaydetti:

"İki lider, ülkelerimizin 2. Dünya Savaşı'nda müttefik oldukları ve Nazi Almanyası ile militarist Japonya hakkında uzun uzun konuştu. Trump, bu askeri kardeşliği unutmadığını, ülkelerimizin bugün oluşan tuhaf koşullardan dolayı bir arada olmayıp, birbirlerinden uzak olduklarını üzülerek dile getirdi. Trump, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zafer için (Rusların) bedel ödediğini, bu konuda Amerikalıların bile kendisine inanmadıklarını, ancak Rusların 2. Dünya Savaşı'nda en fazla can kaybı veren ülke olduğunu söyledi."

Uşakov, Trump ile Putin'in bu bağlamda 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı komutanı Douglas MacArthur'un yaptıklarını ve militarizmin yeniden canlanmasının tehlikeli olduğu yönündeki sözlerini ele aldığını aktardı.

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatan Uşakov, şöyle devam etti:

"Putin, Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Görüşmede, bunu yapanların Nazilerin işlediği suçları haklı çıkaran ve militarist görüşleri teşvik edenlerin olduğu vurgulandı. Putin, Ukrayna'nın 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Rusya topraklarına 524 İHA ve Storm Shadow füzelerini fırlattığını anlattı. Bunların neredeyse tamamı vuruldu. Ayrıca başkent Moskova'da Kremlin Sarayı civarında ve Kızıl Meydan'da terör tehditleri ortadan kaldırıldı."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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