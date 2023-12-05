Putin: Tek kutuplu sistem yerini çok kutuplu dünya düzenine bırakmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu eski sistemin yerini daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine bırakması gerektiğini söyledi. Putin, Rusya'nın bağımsız bir dış politika izlemeye devam edeceğini ve tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açık olmayı sürdüreceğini belirtti.

MOSKOVA, 5 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu eski sistemin yerini çok kutuplu daha adil bir dünya düzeninin almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Putin, Pazartesi günü 21 yeni yabancı büyükelçiyle bir araya geldiği ve diplomatik güven mektuplarını teslim aldığı törende, "Dünya bir karmaşa halinde ve radikal bir dönüşümden geçiyor. Ancak bunun altında yatan eğilim, önceki tek kutuplu sistemin yerini daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine bırakmasıdır" ifadelerini kullandı.

Putin bu geçişi "geri döndürülemez" ve "nesnel bir süreç" olarak nitelendirdi.

Rus lider ayrıca Rusya'nın bağımsız bir dış politika izlemeye devam edeceğini ve tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açık olmayı sürdüreceğini belirtti.

"Ülkemizin kimseye karşı önyargılı ve düşmanca niyetleri yok" diyen Putin, Rusya'nın her türlü "blok cepheleşmesini" yahut Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkelerine ters düşen her türlü kararı reddettiğini sözlerine ekledi.