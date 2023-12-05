Üye Girişi
Haberler

Putin: Tek kutuplu sistem yerini çok kutuplu dünya düzenine bırakmalı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu eski sistemin yerini daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine bırakması gerektiğini söyledi. Putin, Rusya'nın bağımsız bir dış politika izlemeye devam edeceğini ve tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açık olmayı sürdüreceğini belirtti.

MOSKOVA, 5 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tek kutuplu eski sistemin yerini çok kutuplu daha adil bir dünya düzeninin almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Putin, Pazartesi günü 21 yeni yabancı büyükelçiyle bir araya geldiği ve diplomatik güven mektuplarını teslim aldığı törende, "Dünya bir karmaşa halinde ve radikal bir dönüşümden geçiyor. Ancak bunun altında yatan eğilim, önceki tek kutuplu sistemin yerini daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenine bırakmasıdır" ifadelerini kullandı.

Putin bu geçişi "geri döndürülemez" ve "nesnel bir süreç" olarak nitelendirdi.

Rus lider ayrıca Rusya'nın bağımsız bir dış politika izlemeye devam edeceğini ve tüm ülkelerle yapıcı ortaklıklara açık olmayı sürdüreceğini belirtti.

"Ülkemizin kimseye karşı önyargılı ve düşmanca niyetleri yok" diyen Putin, Rusya'nın her türlü "blok cepheleşmesini" yahut Birleşmiş Milletler Antlaşması ilkelerine ters düşen her türlü kararı reddettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Vladimir Putin Rusya Dünya Diplomasi Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title