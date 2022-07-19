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Putin, tahıl krizindeki arabuluculuk çabasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Putin, tahıl krizindeki arabuluculuk çabasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.

Putin, Erdoğan ile Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Erdoğan ile yaklaşık bir yıldır yüz yüze görüşemediklerini ancak telefonla sık sık görüştüklerini söyledi.

Rus ve Türk meslektaşlarının sürekli temasta olduğunu belirten Putin, "İlişkilerimiz her şeye rağmen gelişiyor. İkili ticaret hacmi önemli ölçüde artıyor." dedi.

Astana formatı çerçevesinde görüşme imkanından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, konuşacak pek çok konu olduğunu ifade etti.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa değinen Putin, "Arabuluculuk çabalarınız, gıda sorunları ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ile ilgili müzakereler için Türkiye'de platformu sağlamanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Arabuluculuğunuz sayesinde ilerleme kaydettik. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak ilerlemenin olması iyidir." diye konuştu.

Suriye meselesiyle ilgili de birçok konu bulunduğuna işaret eden Putin, Karabağ meselesinin de Rusya ve Türkiye'nin ilgi odağında olduğunu dile getirdi.

Putin, Rusya ile Türkiye arasında geleceğe yönelik önemli ikili büyük projelerin de geliştiğinin altını çizdi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Karadeniz Rusya Güncel Haberler

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