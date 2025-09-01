Putin: ŞİÖ Ülkeleri Ekonomik Büyüme 2024'te Yüzde 5'i Geçebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerindeki ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 5'i geçerek dünya ortalamasını aştığını belirtti.

Putin, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen genişletilmiş "ŞİÖ Artı" toplantısında konuştu.

ŞİÖ'nin faaliyetlerine yönelik uluslararası ilginin artmaya devam ettiğine dikkati çeken Putin, "Bir düzineden fazla devletin gözlemci veya diyalog ortağı olarak ŞİÖ ile işbirliğine katılma başvuruları değerlendiriliyor. ŞİÖ ile işbirliği kurmak isteyenlerin, örgütün değerlerini ve ideallerini paylaşmaları, bağımsız politika izlemeye ve acil sorunlara ortaklaşa çözüm aramaya kararlı olmaları gerekmektedir." dedi.

Putin, 2001'de kurulmasından bu yana ŞİÖ'nün güvenli ve barışçıl bir iklim yaratmak için çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, örgütün dünyada daha adil ve küresel bir yönetim sistemi oluşturma çabalarında öncü rol üstlenebileceğini söyledi.

Ticaret, ekonomi, yatırım ve mali alanlarda işbirliğinin de ŞİÖ bünyesinde desteklendiğini belirten Putin, "Küresel ekonomide devam eden zorluklara rağmen ŞİÖ ülkelerinin ekonomileri 2024'te ortalama yüzde 5'ten fazla artarak küresel ortalamanın üzerine çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Rusya'da bu yıl düzenlenecek "Intervision" adlı uluslararası şarkı yarışmasına değinen Putin, "Bu büyük ölçekli proje, evrensel kültürel ve manevi değerleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Aksi takdirde, bu geleneksel değerler uluslararası gündemin arka planında kayboluyor. Onları tekrar uluslararası gündeme sokmanın zamanı geldi." diye konuştu.