Putin, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nden Beklentilerini Açıkladı

MOSKOVA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin örgütün çalışmalarına güçlü bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Putin, Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin'in Zafer Günü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde verdiği yazılı röportajda, zirvenin örgütün mevcut zorluk ve tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağını ve Avrasya coğrafyasındaki dayanışmayı güçlendireceğini belirterek, "Tüm bu çabalar, daha adil bir çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna katkı sağlayacaktır" dedi.

Putin, örgütün cazibesinin temelinde "kuruluş felsefesine bağlılık, eşit işbirliğine açıklık, üçüncü tarafları hedef almama ve her ulusun kimliğine ve benzersiz özelliklerine saygı" gibi basit ama güçlü değerlerin bulunduğunu vurguladı.

Putin, "Shanghai İşbirliği Örgütü bu değerler sayesinde Birleşmiş Milletler'in merkezi koordinasyon rolüyle birlikte, uluslararası hukuka dayalı daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillenmesine katkı sağlıyor. Bu küresel vizyonun önemli bir unsuru, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri arasında yakın işbirliği yoluyla Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Tianjin Zirvesi'nin, Shanghai İşbirliği Örgütü tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığını kaydeden Putin, Rusya'nın, Çin'in başkanlığı döneminde açıkladığı öncelikleri tam olarak desteklediğini, bu önceliklerin, örgütün kurumsal yapısının güçlendirilmesi, işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi ve küresel rolünün artırılmasına odaklandığını ifade etti.

Putin, "Ortak çabalarımızla Shanghai İşbirliği Örgütü'ne yeni bir ivme kazandıracağımıza ve onu zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edeceğimize eminim" diye konuştu.

Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün 2024-2025 dönem başkanlığını üstleniyor.