Putin, Scholz ve Draghi'ye doğal gaz ödemelerinin ruble olarak yapılmasını hakkında bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus gazı ödemelerinin ruble ile ödenmesine ilişkin karar hakkında bilgi verdi.

Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargolara karşılık olarak Rusya'da ithal ettiği doğal gaz için ödemelerin ruble ile yapılması kararı almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde bu karara ilişkin bilgi verdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Alman Başbakanına özellikle Almanya'ya tedarik edilen gaz ödemelerinin Rus rublesi cinsinden yapılması kararının özü hakkında bilgi verdi. Ödeme prosedüründeki değişikliğin, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin AB ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurulmasından kaynaklandığı belirtildi" ifadeleri kullanıldı.

Putin ve Scholz'un, Ukrayna konusu ve İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri de ele aldığı aktarılarak, "Vladimir Putin ve Olaf Scholz, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında önceki gün İstanbul'da yapılan son tur görüşmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca başta Mariupol olmak üzere sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli tahliyesinin sağlanması konuları da ele alındı" denildi.

PUTİN, DRAGHİ İLE DE AYNI KONUYU GÖRÜŞTÜ

Almanya Başbakanı Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de görüşen Putin, bu görüşmede de Rus gazı ödemelerinin ruble ile ödenmesi kararına ilişkin bilgiler aktardı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Mario Draghi'nin ricası üzerine Vladimir Putin, bir gün önce İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında düzenlenen müzakerelerin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Aralarında İtalya'nın da bulunduğu bir dizi ülkeye doğal gaz tedariki ile ilgili ödemelerde rubleye geçiş kararına ilişkin açıklamalar da yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel