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Putin, savunma teknolojileriyle ilgili güvenlik konseyini topladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma teknolojileri konusunda güvenlik konseyini topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma teknolojileri konusunda güvenlik konseyini topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, toplantının başında konuşan Putin, "Bugün devletin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için modern teknolojilerin uygulanması hakkında konuşalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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