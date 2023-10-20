Putin, savunma teknolojileriyle ilgili güvenlik konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma teknolojileri konusunda güvenlik konseyini topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, toplantının başında konuşan Putin, "Bugün devletin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için modern teknolojilerin uygulanması hakkında konuşalım." ifadesini kullandı.