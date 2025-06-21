Putin, Rusya ve Çin İşbirliğini Güçlendirme Konusunda İfadelerde Bulundu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelerek Rusya'nın Çin ile işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde önde gelen uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi, 18 Haziran 2025.

Putin, Rusya ve Çin'in geniş yelpazede ortak işbirliği alanlarına sahip olduğunu ve ülkesinin Çin ile çok yönlü işbirliği ve etkileşimi güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Putin bu açıklamayı çarşamba günkü toplantıda, Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua'nın sorusuna cevaben yaptı. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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