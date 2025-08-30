Putin: Rusya ve Çin'in İşbirliği Küresel Meselelerde Önemli Rol Oynuyor

MOSKOVA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in çok taraflı formatlardaki işbirliğinin küresel meselelerde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Putin, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve ardından Beijing'de düzenlenecek Zafer Günü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde verdiği yazılı röportajda, Rusya ve Çin'in çok taraflı işbirliğine övgüde bulunarak, bu işbirliğinin ikili ilişkilerin temel direği olduğunu ve küresel meselelerde hayati bir rol oynadığını söyledi.

Putin, ülkesinin Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenliğe dayalı ortak bir alan oluşturma konseptinin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi ile büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

Rus lider ayrıca, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki etkileşiminin, kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhunu tam olarak yansıtan eşi görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydetti.

Putin, her iki ülkenin de Küresel Güney'in dayanışmasını güçlendirmek için önemli bir mekanizma olan "BM Antlaşmasını Savunan Dostlar Grubu"na özel önem verdiğini belirterek, "Rusya ve Çin, BM'nin otoritesini tam olarak yeniden tesis etmesi ve modern gerçekleri yansıtabilmesi için BM reformunu destekliyor" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin kritik altyapı projeleri için ek kaynakların seferber edilmesine önem verdiğini vurgulayan Putin, Rusya ve Çin'in BRICS'in acil küresel sorunlara yanıt verme kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda da ortak bir tutum sergilediğini söyledi.

Rus lider, BRICS üyeleri ve genel olarak küresel toplumun sosyoekonomik kalkınmasını engelleyen ayrımcı yaptırımlara karşı iki ülkenin ortak bir duruş sergilediğini belirtti.

Putin, Rusya ve Çin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nda reformu desteklediğini belirterek, her iki tarafın da yeni bir finansal sistemin dışa açıklık ve gerçek eşitlik ilkeleri üzerine kurulması gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi. Putin, bu sistemin, tüm ülkelerin sistem araçlarına ayrım gözetmeksizin eşit erişim sağlaması ve üye devletlerin küresel ekonomideki gerçek konumlarını yansıtacak şekilde tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Rus lider, "Biz tüm insanlığın yararına olacak şekilde ilerleme istiyoruz. Rusya ve Çin'in bu ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğinden ve büyük uluslarımızın refahı için çabalarını uyumlu hale getireceğinden eminim" diye belirtti.